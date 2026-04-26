Tra due giorni si svolgerà la prima corsa a tappe della stagione di Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno, che ha già partecipato alle classiche italiane di Strade Bianche e Milano Sanremo, ha vinto anche il Giro delle Fiandre 2026. La sua stagione è iniziata con buoni risultati e ora si prepara ad affrontare i primi avversari nelle competizioni in programma.

La stagione di Tadej Pogacar sta continuando nel migliore dei modi. Il fuoriclasse sloveno ha aperto le danze con le due classiche italiane: Strade Bianche e Milano Sanremo, per proseguire successivamente con la vittoria al Giro delle Fiandre 2026. L’unico secondo posto è arrivato alla Parigi-Roubaix, dalla quale il corridore della UAE team Emirates XRG si è riscattato subito conquistando per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi. Un avvio di stagione degno di nota con quattro vittorie in cinque gare disputate nelle corse di un giorno. Adesso per il campione del mondo in carica arriva il primo test in una corsa a tappe. Tadej Pogacar si sposterà infatti in Svizzera dove tra due giorni partirà la 79ma edizione del Tour de Romandie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Tadej Pogacar? Tra due giorni la prima corsa a tappe stagionale: gli avversari che troverà

Wout van Aert Overcomes Tadej Pogacar In Sensational Sprint

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