Sabato si svolgerà la sesta edizione della Milano Sanremo, una delle classiche più importanti del ciclismo. Tadej Pogacar parte tra i favoriti, ma finora non è riuscito a conquistare la vittoria in questa gara. La corsa attraversa le strade della Liguria e si conclude a Sanremo, attirando atleti di livello internazionale. La sfida si preannuncia intensa, con molti ciclisti pronti a mettersi in mostra.

È la Milano Sanremo, che il ciclista più forte del mondo correrà sabato per la sesta volta e – cosa che gli capita di rado – senza partire da favorito Lo sloveno Tadej Pogacar è il ciclista più forte del mondo. Chi ne scrive e chi ne parla sembra aver esaurito i superlativi ed essere quasi in difficoltà nel trovare parole e termini di paragone per raccontare una superiorità tanto netta, sfacciata e costante. Ma per poter dire di aver vinto tutto quel che di più importante c’è nel ciclismo su strada, a Pogacar mancano ancora due corse: la Parigi-Roubaix, che finora ha fatto una volta arrivando secondo, peraltro dopo una caduta; e la Milano-Sanremo, che invece ha corso cinque volte e dove non è mai arrivato oltre al terzo posto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincere

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Tadej Pogacar on its way in winning the Strade Bianche

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