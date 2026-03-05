Strade Bianche 2026 | Tadej Pogacar al debutto stagionale La Milano-Sanremo obiettivo n1

Tadej Pogacar farà il suo debutto stagionale alla Strade Bianche 2026, dopo tre mesi di preparazione e competizioni. L’atleta sloveno, considerato uno dei grandi favoriti, parteciperà per la prima volta quest’anno a questa corsa, con l’obiettivo principale di arrivare alla Milano-Sanremo, che rappresenta il suo obiettivo prioritario. La gara si svolgerà tra le colline toscane e vedrà la presenza di numerosi ciclisti di alto livello.

È sicuramente l’uomo più atteso. Dopo tre mesi, comunque intensi per il calendario del ciclismo su strada, arriva il debutto per Tadej Pogacar. Prima corsa che è ormai il giardino di casa per il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates – XRG, sarà al via infatti sabato della Strade Bianche, classica toscana con tratti in sterrato. Tre vittorie nelle ultime tre partecipazioni per il campione del mondo in carica che nelle ultime due edizioni ha dato delle prove di forza devastanti, distruggendo praticamente la concorrenza. Il tratto di sterrato di Colle Pinzuto è stato intitolato allo sloveno, un atto di stima che fa capire quanto si sia fatto riconoscere da queste parti il fenomeno classe 1998. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar al debutto stagionale. La Milano-Sanremo obiettivo n.1

Tadej Pogacar debutta nel 2026 alle Strade Bianche, puntando alla Milano-SanremoÈ atteso un debutto di alto livello per tadej pogacar alle strade bianche: dopo un trimestre intenso in calendario, la stagione prende il via su un...

Strade Bianche 2026, Pogacar al debutto stagionale: "Felice di rimettermi in gioco"Roma, 3 marzo 2026 - La stagione ciclistica si è avviata ormai diverse settimane fa, ma all'appello di coloro che hanno già debuttato mancano diversi...

Strade Bianche 25 Tadej Pogacar #stradebianche #tadejpogacar #cycling #shorts #cyclist #bikerace

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Il leggendario omaggio a Pogacar: un pezzo di Strade Bianche prende il suo nome; Poga?ar nella leggenda di Strade Bianche: Colle Pinzuto è intitolato a lui; Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar a caccia del poker, tutti i partecipanti e i favoriti. Assente Van der Poel: Troppo dura.

Siena, Strade Bianche: a Colle Pinzuto inaugurato il cippo dedicato a Tadej Poga?arSulle leggendarie Strade Bianche senesi ora c’è anche un cippo dedicato a Tadej Poga?ar. Il monumento è stato svelato nel settore di Colle Pinzuto, uno dei tratti più iconici e spettacolari della cors ... radiosienatv.it

Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streamingLa stagione 2026 del ciclismo entra finalmente nel vivo. Dopo le prime classiche disputate nelle regioni del Belgio, il calendario internazionale propone ... oasport.it

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Strade Bianche 2026 e Strade Bianche Women Elite 2026, tra le più prestigiose corse in linea di ciclismo su strada che si svolgono annualmente in Toscana. Le gare, organizzate da RCS Sport, si terranno a Siena sabato - facebook.com facebook