quando scade il taglio accise come cambia il prezzo e il rischio diesel caro in europa

Tra marzo e aprile, il governo ha effettuato due interventi sul taglio delle accise sui carburanti, riducendo temporaneamente il costo del diesel. Ora si avvicina la data di scadenza di questa misura, che potrebbe influenzare il prezzo finale alla pompa e la disponibilità del carburante in Europa. La proroga precedente ha mantenuto il prezzo più contenuto, ma resta da vedere come si evolverà la situazione dopo questa nuova scadenza.

Si avvicina la seconda scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Il primo è stato disposto dal governo Meloni a marzo, poi prorogato ad aprile. Senza il taglio delle accise di 24,4 centesimi, il rialzo dei prezzi di benzina e diesel tornerà a farsi vedere alle pompe e a farsi sentire in maniera diretta e indiretta sulle tasche dei cittadini. Si aprono due strade: la proroga o la mancata proroga. Nel primo caso i prezzi, per quanto comunque elevati, risulterebbero mitigati rispetto ai rialzi internazionali. Ma in caso di mancata proroga, basandosi sull’attuale prezzo del diesel e aggiungendo i 24,4 centesimi, si rischierebbe di toccare la cifra più alta d’Europa per il prezzo del diesel.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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