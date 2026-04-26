La Formula 1 tornerà in pista dal 1 al 3 maggio 2026 con il Gran Premio di Miami, quarto evento del campionato 2026. Dopo settimane di pausa, il weekend di gara segnerà la ripresa delle competizioni con prove libere, qualifiche e la corsa finale trasmesse in diretta televisiva. La manifestazione si svolgerà sul circuito di Miami, confermato come tappa del calendario stagionale.

La lunga pausa della F1 sta per concluders i. Dopo settimane di stop forzato, il Mondiale 2026 riprenderà ufficialmente nel weekend dell’1-3 maggio 2026 con il Gran Premio di Miami 2026, che diventa così il quarto appuntamento stagionale. Lo stop prolungato non era previsto dal calendario originario. La causa è legata alla situazione geopolitica in Medio Oriente: i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, inizialmente programmati ad aprile, sono stati cancellati. Questo ha creato un vuoto di diverse settimane tra le prime gare stagionali e il ritorno in pista. Una pausa così lunga è piuttosto insolita e ha avuto un impatto significativo: i team hanno avuto più tempo del previsto per lavorare sugli sviluppi tecnici delle monoposto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando ricomincia la F1? L’attesa sta per finire: programma, orari e tv del GP di Miami 2026

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Igor è partito da Venezia, ed è arrivato a Miami insieme alla sua passione per la cucina italiana. Oggi è l'anima di Ferraro's Kitchen Restaurant & Wine Bar, un ristorante italiano dove si cucina solo ciò che lo convince davvero. Quella di Igor è una cucina autent x.com