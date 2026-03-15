La prossima gara di Formula 1 si terrà in Giappone nel 2026. Il Gran Premio si svolgerà sul circuito di Suzuka, con orari e programmazione ancora da definire. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Dopo il Gran Premio della Cina a Shanghai, gli appuntamenti successivi sono già in agenda.

Dopo aver messo in archivio anche la seconda tappa della stagione, ovvero il Gran Premio della Cina sul tracciato di Shanghai, è già tempo di pensare a quello che vivremo nelle prossime settimane. La massima categoria del motorsport, infatti, ci proporrà il Gran Premio del Giappone nel weekend del 27-29 marzo. Sullo splendido e difficilissimo tracciato di Suzuka andrà in scena un fine settimana di estrema rilevanza per il campionato. La pista nipponica, infatti, che unisce curve mozzafiato e tratti veloci, è un vero e proprio ago della bilancia per vetture e piloti. Chi vince qui ha una monoposto di alto livello e, non in secondo piano, è un pilota che può puntare al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Giappone 2026: programma, orari, tv, streaming

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