Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Carnevale 2026 | le date regione per regione
Il calendario scolastico di quest'anno cambia a causa della sospensione delle lezioni per Carnevale, che ha portato a variazioni nelle date di riapertura. In alcune regioni, gli studenti tornano tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, mentre altre attendono ancora di tornare in classe. Ad esempio, in Lombardia le scuole riaprono il 18 febbraio, mentre in Piemonte si riprende il giorno successivo.
Carnevale 2026, quando chiudono le scuole: calendario completo delle vacanze regione per regione
Dopo le vacanze natalizie, le scuole si preparano a chiudere di nuovo per il Carnevale.
