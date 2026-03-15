Quando si spengono i riscaldamenti nel 2026 le date e gli orari regione per regione

Con l’arrivo della primavera, si avvicina il momento di spegnere i riscaldamenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. A partire dal 2026, le date e gli orari di spegnimento variano da regione a regione, in base alle disposizioni locali. Le autorità hanno comunicato le scadenze ufficiali che determinano quando sarà possibile disattivare i sistemi di riscaldamento domestici e pubblici.

Con l’avvicinarsi della primavera è arrivato il momento di iniziare a spegnere riscaldamenti e termosifoni come prevede la legge. Si parte già il 15 marzo e altri seguiranno tra marzo e aprile: ecco il calendario delle sei zone climatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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