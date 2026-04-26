Pulisce il mezzo agricolo con una idropulitrice | donna rimane schiacciata

Oggi, in via Ghandi a Sant'Angelo di Piove di Sacco, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Una donna di 39 anni stava pulendo un piccolo escavatore con un’idropulitrice quando è stata schiacciata dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Grave infortunio sul lavoro oggi 26 aprile in via Ghandi a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Una donna di 39 anni mentre stava pulendo un piccolo escavatore con una idropulitrice, è stata schiacciata dal mezzo. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Investito in una manovra, rimane con la gamba schiacciata dal mulettoLECCE – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 8. Uomo si ribalta con il mezzo agricolo, trasportato in ospedaleI vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 14:20 nel Comune di Vicchio, in località Pimaggiore, per soccorrere un uomo che si...