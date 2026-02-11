Investito in una manovra rimane con la gamba schiacciata dal muletto

Questa mattina, poco prima delle 9, un operaio è stato investito da un muletto mentre lavorava in una zona industriale di Lecce. L’uomo è rimasto con la gamba schiacciata e ora è stato portato in ospedale in condizioni serie. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

LECCE – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, nella zona industriale di Lecce. A farne le spese un 56enne che sarebbe stato investito da un muletto in manovra nel compendio della Lasim, grande azienda del comparto metalmeccanico.

