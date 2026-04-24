Accordo con Ita per l' aeroporto di Brindisi | più voli per Roma e Milano

È stato firmato un accordo tra Aeroporti di Puglia e Ita Airways che prevede un aumento dei voli da Bari e Brindisi verso Roma e Milano nella stagione estiva del 2026. L'intesa mira a rafforzare i collegamenti tra gli aeroporti pugliesi e le principali rotte nazionali, con l'obiettivo di favorire la crescita del territorio. Per la stagione estiva del 2026 sono previsti più voli verso gli scali di Fiumicino e Linate.

“Rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi e favorire la crescita del territorio”: è l'obiettivo dell'accordo siglato fra Aeroporti di Puglia e Ita Airways che prevede per la Summer 2026 un potenziamento dell'offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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