Aeroporto di Bari potenziata la rete di voli per Roma e Milano | Accordo con Ita Airways

L’aeroporto di Bari annuncia un potenziamento delle rotte verso Roma e Milano grazie a un nuovo accordo con Ita Airways. La rete di voli sarà rafforzata con frequenze aumentate e collegamenti più frequenti tra gli aeroporti pugliesi e gli hub principali delle due città. La collaborazione tra le due parti mira a migliorare la connettività e a sostenere la stagione estiva, che si prevede sarà da record per lo scalo barese.

Nuovi voli, frequenze potenziate e una connettività più capillare verso gli hub di Milano e Roma. L’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari si prepara a una stagione estiva da record grazie a un nuovo accordo strategico siglato tra Aeroporti di Puglia (AdP) e Ita Airways. L'intesa mira a rispondere.🔗 Leggi su Baritoday.it

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