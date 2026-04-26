Pugilato cala il sipario sul Trofeo delle Aquile 2026 a Lignano Sabbiadoro – Replay

Il torneo internazionale di pugilato giovanile si è concluso al Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, dove si è svolta l’edizione 2026 del Trofeo delle Aquile. L’evento ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, che hanno dato vita a incontri di alto livello. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani pugili, con incontri disputati in diverse categorie di peso.

Il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro ha ospitato con successo l’edizione 2026 del Trofeo delle Aquile, torneo internazionale dedicato alla boxe giovanile. La kermesse pugilistica è stata organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale FPI del Friuli Venezia Giulia. La competizione sportiva ha adottato la formula tecnica del Round Robin, ovvero il classico girone all’italiana. Questo format garantisce un confronto diretto e continuo tra tutti i partecipanti in gara. La scelta ha permesso ai giovani atleti di misurarsi più volte sul ring in pochi giorni, offrendo un banco di prova fondamentale per la loro crescita sportiva e agonistica sul palcoscenico europeo.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Trofeo delle Aquile 2026, a Lignano Sabbiadoro il confronto tra le Nazionali U15Dal 24 al 26 aprile il Bella Italia EFA Village ospita la kermesse internazionale organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana con Italia,... Boxe Under 15: nasce il Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiadoro? Cosa sapere Le nazionali di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria competono a Lignano Sabbiadoro dal 24 aprile.