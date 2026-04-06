Nella serata si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale della Champions League 20252026 tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. La partita si svolge in un stadio di una delle due città e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e piattaforme online. Le formazioni probabili sono state annunciate da entrambe le squadre, che puntano a passare il turno.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 20252026. Si sfidano due squadre che hanno dominato storicamente la competizione, e che anche stavolta promettono spettacolo. Real Madrid vs Bayern Monaco si giocherà martedì 7 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu. REAL MADRID VS BAYERN MONACO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I madrieleni sono reduci dalla sconfitta in Liga contro il Maiorca che li ha allontanati ormai quasi definitivamente dal Barcellona capolista. Diversa la musica in Champions League, dove la squadra di Arbeloa ha ottenuto il nono posto nella fase a campionato, che è valso lo spareggio con il Benfica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Real Madrid vs Bayern Monaco, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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