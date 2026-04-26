PS5 | sconti shock su Clair Obscur e Resident Evil questo weekend

Durante il fine settimana di aprile 2026, Amazon offre sconti cumulativi su otto titoli per PlayStation 5, tra cui Clair Obscur e Resident Evil. Gli sconti riguardano giochi di diverse categorie e sono validi solo per un periodo limitato. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisto di titoli specifici in vista di eventuali nuove uscite o promozioni future. Non sono state comunicate altre dettagli o condizioni particolari riguardo all’offerta.

? Cosa sapere Amazon applica sconti cumulativi su otto titoli PS5 durante il fine settimana di aprile 2026.. Le riduzioni includono novità come Clair Obscur e Resident Evil Requiem al momento del check-out.. Otto titoli per PlayStation 5 vedono prezzi drasticamente ridotti su Amazon questo fine settimana di aprile 2026, con l’inclusione di recenti uscite come Clair Obscur: Expedition 33 e Resident Evil Requiem. La strategia commerciale adottata dal colosso dell’e-commerce punta a intercettare i giocatori intenzionati a espandere la propria libreria digitale e fisica attraverso sconti extra applicati direttamente al momento del check-out. Non...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PS5: sconti shock su Clair Obscur e Resident Evil questo weekend Notizie correlate Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive ha chiesto la rimozione dalla vendita de L’Académie Clair-Obscur, un fumettoIl team francese Sandfall Interactive, conosciuto per il videogioco Clair Obscur: Expedition 33, è al centro di una controversia legale con l’autore... Resident Evil Requiem risplende su PS5 Pro nel video confronto con PS5Resident Evil Requiem torna al centro dell’attenzione grazie a un nuovo video confronto che mette fianco a fianco PS5 e PS5 Pro. Contenuti di approfondimento Si parla di: Giochi PC gratis: questo mix tra HeroQuest e Darkest Dungeon è in regalo su Steam. Amazon, follia PS5: Clair Obscur e altri 7 giochi a prezzi mai visti solo per il weekendAmazon propone sconti extra su 8 giochi PS5, tra novità e classici, disponibili nel weekend di fine aprile 2026. everyeye.it Clair Obscur: Expedition 33 compie un anno, 8 milioni di copie vendute e un piccolo regalo per i fanEsattamente un anno fa, lo studio francese Sandfall Interactive pubblicava Clair Obscur: Expedition 33, il suo GdR a turni velocemente rivelatosi un successo oltre ogni aspettativa. Ad oggi il gioco h ... it.ign.com