Resident Evil Requiem risplende su PS5 Pro nel video confronto con PS5

Un nuovo video confronto mostra Resident Evil Requiem eseguito su PS5 Pro e PS5. Nel filmato vengono messi a confronto i due sistemi, evidenziando le differenze tra le due versioni. Il video si concentra sulle prestazioni e sull’aspetto visivo del gioco, permettendo di osservare le variazioni tra le due console di Sony. La clip è disponibile online e sta attirando l’attenzione degli appassionati.

Resident Evil Requiem torna al centro dell'attenzione grazie a un nuovo video confronto che mette fianco a fianco PS5 e PS5 Pro. L'analisi tecnica evidenzia differenze importanti, soprattutto sul fronte del ray tracing e della qualità dell'immagine. Se su entrambe le console il survival horror di Capcom garantisce prestazioni solide, è su PS5 Pro che il titolo "risplende" davvero, diventando un vero banco di prova per l'hardware potenziato. Partiamo dalla struttura delle modalità grafiche. Su PS5 standard non sono disponibili opzioni di visualizzazione: il gioco punta sempre ai 60 fotogrammi al secondo e mantiene questo target in maniera stabile.