Clair Obscur | Expedition 33 Sandfall Interactive ha chiesto la rimozione dalla vendita de L’Académie Clair-Obscur un fumetto

Sandfall Interactive, sviluppatore francese di Clair Obscur: Expedition 33, ha richiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L’Académie Clair-Obscur, pubblicato da Drakoo. La richiesta nasce da una controversia legale tra il team e l’autore della graphic novel. La disputa riguarda questioni legate alla distribuzione e ai diritti sul fumetto. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Il team francese Sandfall Interactive, conosciuto per il videogioco Clair Obscur: Expedition 33, è al centro di una controversia legale con l’autore della graphic novel L’Académie Clair-Obscur, fumetto pubblicato da Drakoo. Secondo quanto riportato dall’autore, lo studio ha inviato una comunicazione ufficiale tramite i propri avvocati, chiedendo di interrompere immediatamente la vendita del fumetto e di cessare l’uso del termine e del logo “Clair Obscur”, citando un possibile rischio di confusione con il videogioco. L’autore ha chiarito che il progetto del fumetto è stato concepito già nel 2019 e che il contratto con l’editore risale al 2024, mentre Clair Obscur: Expedition 33 è stato rilasciato il 24 aprile 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it

