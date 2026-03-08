Sandfall Interactive, sviluppatore francese di Clair Obscur: Expedition 33, ha richiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L’Académie Clair-Obscur, pubblicato da Drakoo. La richiesta nasce da una controversia legale tra il team e l’autore della graphic novel. La disputa riguarda questioni legate alla distribuzione e ai diritti sul fumetto. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Il team francese Sandfall Interactive, conosciuto per il videogioco Clair Obscur: Expedition 33, è al centro di una controversia legale con l’autore della graphic novel L’Académie Clair-Obscur, fumetto pubblicato da Drakoo. Secondo quanto riportato dall’autore, lo studio ha inviato una comunicazione ufficiale tramite i propri avvocati, chiedendo di interrompere immediatamente la vendita del fumetto e di cessare l’uso del termine e del logo “Clair Obscur”, citando un possibile rischio di confusione con il videogioco. L’autore ha chiarito che il progetto del fumetto è stato concepito già nel 2019 e che il contratto con l’editore risale al 2024, mentre Clair Obscur: Expedition 33 è stato rilasciato il 24 aprile 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive ha chiesto la rimozione dalla vendita de L’Académie Clair-Obscur, un fumetto

Dopo Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive non vuole crescere con i prossimi giochiSandfall Interactive guarda al futuro dopo il trionfo globale di Clair Obscur: Expedition 33, ma lo fa andando controcorrente rispetto a molte realtà...

Dopo le polemiche su Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall ha spiegato l’utilizzo dell’IA generativaLe polemiche sull’uso dell’ intelligenza artificiale nei videogiochi hanno colpito anche Clair Obscur: Expedition 33.

Tutto quello che riguarda Clair Obscur.

Temi più discussi: Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha chiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L'Académie Clair-Obscur; Expedition 33: Sandfall invia una diffida all'autore del fumetto Académie Clair-Obscur; Sandfall Interactive ha creato un team di marketing interno; Clair Obscur: Expedition 33 ha avuto successo grazie al suo prezzo più basso, sostiene il CEO dell'editore.

Clair Obscur, fumetti e copyright: quando un JRPG alla francese prova a spegnere una graphic novelIl 2025 ha consacrato Clair Obscur: Expedition 33 come uno dei casi più interessanti del panorama RPG, ma il 2026 rischia di ricordarlo altrettanto per ... videogamezone.eu

Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha chiesto la rimozione dalla vendita del fumetto L'Académie Clair-ObscurSandfall Interactive, che conoscerete sicuramente per Clair Obscur: Expedition 33, è al centro di una polemica legale in Francia, dopo che l'autore della graphic novel L'Académie Clair-Obscur ha dichi ... msn.com

Clair Obscur: Expedition 33 – Lune and Verso #ClairObscurExpedition33 #Expedition33 #VirtualPhotography #VPPortraits x.com

Buon 3/3 a tutti! Avete giocato a Clair Obscur: Expedition 33 - facebook.com facebook