Roma - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla giustizia, con affluenza in forte crescita e aggiornamenti ufficiali disponibili online fino allo scrutinio finale L’Italia torna alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale relativa alle norme sull’ordinamento giurisdizionale e alla creazione della Corte disciplinare. I seggi, aperti dalle prime ore della giornata, resteranno operativi fino alle ore 15, termine ultimo per esprimere il proprio voto. I primi dati sull’affluenza evidenziano una partecipazione significativa. Secondo le rilevazioni ufficiali, alle ore 23 della giornata precedente si è registrato un 46% di votanti, un dato che segnala un interesse diffuso verso un passaggio istituzionale ritenuto rilevante per il sistema giudiziario nazionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Referendum decisivo oggi: affluenza record e urne aperte fino alle 15

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