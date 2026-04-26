Protocollo | un esordio che dichiara un metodo

È stato presentato ufficialmente Protocollo, il primo album di Prototype composto da sette tracce. Il progetto musicale affronta temi come identità, crescita e determinazione attraverso brani inediti. La pubblicazione segna l’ingresso del duo nel panorama musicale con un lavoro che mira a comunicare aspetti della propria evoluzione artistica. L’album è disponibile da oggi e può essere ascoltato su diverse piattaforme digitali.

Protocollo segna il debutto ufficiale di Prototype: un album di sette tracce che racconta identità, crescita e determinazione.. È uscito questa settimana su Spotify Protocollo, il primo lavoro strutturato di Prototype, artista napoletano classe 1999 che ha iniziato a pubblicare musica nel 2016 su YouTube. L’album segna un passaggio di maturità: non più singoli sparsi, ma un progetto compatto, pensato, costruito attorno a un’idea precisa. Il titolo, Protocollo, non è un vezzo: è la dichiarazione di un metodo, di un “piano per farcela”, come lo stesso artista suggerisce. Un’identità che si definisce nel movimento, nella crescita continua, nella volontà di trasformare ogni passo in un tassello di un percorso più grande.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Protocollo: un esordio che dichiara un metodo Notizie correlate Inglese per bambini, il metodo che funziona davvero (e che i tuoi figli ameranno)Tua figlia studia inglese da anni, prende anche bei voti in pagella, eppure quando incontra un coetaneo straniero rimane in silenzio,... The Orville: Seth MacFarlane dichiara che la Quarta Stagione è già stata scrittaBuone notizie dall’universo di The Orville, la serie nata per volere di Seth MacFarlane come omaggio al franchise Star Trek e ambientata a bordo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Canottaggio, FISDIR al debutto al 40° Memorial Paolo d’Aloja di Piediluco; +130% per la crypto AI del momento. Il token CHIP di USD.AI debutta oltre ogni aspettativa; Palio, Dario Colagè assicura: Benitos ci sarà; Leone XIV a Luanda: la pietra scartata e l’Africa che non si vende di Pierangelo Panozzo. +130% per la crypto AI del momento. Il token CHIP di USD.AI debutta oltre ogni aspettativaNella sessione di ieri si è tenuto l’esordio sul mercato della crypto CHIP, token di governance del protocollo decentralizzato USD.AI. Il lancio è stato subito ben accolto dagli investitori, che hanno ... criptovaluta.it Protocollo Italia-Albania sui migranti: la Corte UE conferma la compatibilità con le norme europeeIl parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Ue conferma che il protocollo Italia-Albania sui migranti è compatibile con le norme europee, ma con garanzie sui diritti dei migranti. lamilano.it LA SINERGIA | I contenuti della delibera di Giunta e del protocollo di intesa tra l’amministrazione negli atenei calabresi - facebook.com facebook La Direzione regionale INPS del Veneto ha firmato a Venezia un protocollo d'intesa con AISM Veneto per semplificare l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali destinate alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. rb.gy/dfcf6b Inps x.com