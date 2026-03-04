The Orville | Seth MacFarlane dichiara che la Quarta Stagione è già stata scritta

Seth MacFarlane ha annunciato che la quarta stagione di The Orville è già stata scritta. La serie, creata dallo stesso MacFarlane, ha come ambientazione l’astronave omonima e vede come protagonista il Capitano Ed. La produzione del nuovo ciclo di episodi si sta già muovendo, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sui contenuti.

Buone notizie dall'universo di The Orville, la serie nata per volere di Seth MacFarlane come omaggio al franchise Star Trek e ambientata a bordo dell'omonima nave stellare con al comando Il Capitano Ed. Il creatore e interpete del Capitano Ed, infatti, in una recente intervista su Hollywood Reporter per il debutto della seconda stagione di Ted ha, tra l'altro, dichiarato: "Sarò onesto con te: la quarta stagione è già scritta, è solo questione di tempo per produrla. Le 10 sceneggiature sono pronte, il problema sono io. È questione di quando potrò farcela, con tutte le altre cose che abbiamo in cantiere. Ma possiamo partire subito quando succederà.