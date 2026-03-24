Inglese per bambini il metodo che funziona davvero e che i tuoi figli ameranno

Da dilei.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tua figlia studia inglese da anni, prende anche bei voti in pagella, eppure quando incontra un coetaneo straniero rimane in silenzio, bloccata. Tuo figlio conosce a memoria i paradigmi dei verbi irregolari, ma non riesce a ordinare un gelato in vacanza all'estero. Ti suona familiare? Non è una questione di impegno o di intelligenza. È, spesso, una questione di metodo. La scuola italiana insegna l'inglese in modo prevalentemente grammaticale e scritto, con poco spazio per la conversazione reale. Il risultato? Bambini e ragazzi che conoscono le regole, ma non hanno la sicurezza - né la pratica - per usare la lingua davvero. 🔗 Leggi su Dilei.it

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