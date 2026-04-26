Protestiamo per la prima serata che inizia tardi ma perché dovremmo guardarla se è sempre la stessa?

Le prime serate televisive sono spesso oggetto di critiche, soprattutto quando iniziano più tardi rispetto al passato. Gli spettatori si lamentano del fatto che le trasmissioni sembrano ripetersi e non offrano novità. La questione riguarda anche le scelte di programmazione di Rai1 e Canale 5, che vengono spesso accusate di privilegiare format già visti senza proporre contenuti diversificati. La discussione si concentra sulle modalità di gestione delle prime serate e sulla qualità delle proposte trasmesse.

L'indignazione per una prima serata diventata prima nottata è all'ordine del giorno, ma quale programma di prima serata dovrebbe spingere Rai1 e Canale 5 a fare un passo indietro. La verità è che la Tv quest'anno ha svelato tutta la sua anima commerciale, persa in un circolo vizioso in cui mancano idee e, quando ci sono, in pochi hanno il coraggio di supportarle.🔗 Leggi su Fanpage.it

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