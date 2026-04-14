Sempre più spesso, la prima serata televisiva inizia oltre le nove e mezza, arrivando in alcuni casi intorno alle dieci, e si conclude a orari in cui molte persone sono già a letto. Questa tendenza si osserva da diversi anni e riguarda vari programmi, dai talk show alle serie televisive, che spesso si protraggono più a lungo rispetto al passato. La scelta di questi orari si riflette nelle abitudini di visione e nelle strategie di programmazione delle emittenti.

Ben oltre le nove e mezza e a volte attorno alle dieci, finendo a orari in cui molti vanno a letto: naturalmente non è casuale La scorsa settimana il produttore televisivo Carlo Degli Esposti ha pubblicato un appello su Repubblica per chiedere a Rai e Mediaset, le due principali reti televisive italiane, di far cominciare i programmi della cosiddetta prima serata non oltre le 21:30. L’appello riguarda un tema che negli ultimi mesi è stato ampiamente commentato anche da altri addetti ai lavori: i due quiz più seguiti delle emittenti, rispettivamente Affari tuoi su Rai 1 (il cosiddetto “gioco dei pacchi”) e La ruota della fortuna su Canale 5, finiscono troppo tardi, facendo iniziare in ritardo i programmi che vengono dopo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché la prima serata comincia sempre più tardi

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Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

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