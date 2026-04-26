Prosegue a Roncofreddo il ciclo di incontri dedicati al formaggio l' esperto racconta le fasi di ' vita' del Parmigiano
A Roncofreddo continuano gli incontri dedicati al formaggio, con un esperto che spiega le varie fasi della produzione del Parmigiano. Durante le sessioni vengono illustrate le diverse tappe della lavorazione, dalla raccolta del latte alla stagionatura. L'iniziativa coinvolge appassionati e professionisti, offrendo un approfondimento sui metodi tradizionali e sulle tecniche utilizzate. Le riunioni si svolgono regolarmente nel corso delle settimane.
Prosegue a Roncofreddo il ciclo di incontri dedicati alla conoscenza di uno dei prodotti più preziosi della tradizione gastronomica italiana: il formaggio. “Il secondo appuntamento - informa una nota - in programma martedì 28 aprile alle 17.30 al Palazzo della Rocca, ospita Igino Morini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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