Ciclo di incontri dedicati ai genitori

Il Comune di Cortona e la cooperativa Polis – Lilliput hanno avviato un ciclo di incontri per aiutare i genitori a gestire meglio le sfide quotidiane. Questa iniziativa mira a offrire supporto pratico e consigli concreti, coinvolgendo esperti e famiglie in sessioni pratiche. La serie di appuntamenti si svolge nel centro sociale del paese, attirando un pubblico di genitori interessati a migliorare il rapporto con i figli.

Prosegue il ciclo di incontri dedicati al sostegno alla genitorialità promosso dal Comune di Cortona insieme alla cooperativa Polis – Lilliput. Il prossimo appuntamento della rassegna "Genitori quasi perfetti" sarà dedicato a un tema di forte attualità: come giocare con i propri figli nell'epoca della tecnologia digitale. L'incontro, condotto dalla psicologa Giada Cerquaglia, affronterà in particolare il rapporto tra gioco, crescita e utilizzo dei dispositivi elettronici. L'obiettivo è offrire ai genitori strumenti utili per gestire tempi e modalità di esposizione a tv, tablet e smartphone, favorendo un confronto aperto su abitudini familiari, dubbi educativi e strategie pratiche.