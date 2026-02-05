I Giovedì di Rondine un ciclo di incontri dedicati al dialogo
Questa sera prende il via l’edizione 2026 de “I Giovedì di Rondine” ad Arezzo. Per i prossimi mesi, il ciclo di incontri inviterà i partecipanti a confrontarsi e condividere idee all’interno della comunità del Borgo di Rondine. L’obiettivo è creare un momento di dialogo aperto e diretto, con incontri che si terranno ogni giovedì fino a maggio.
Arezzo, 5 febbraio 2026 – A Rondine Cittadella della Pace arriva l'edizione 2026 de "I Giovedì di Rondine", un ciclo di incontri che, fino a maggio, invita il pubblico a vivere un'esperienza di dialogo, confronto e condivisione all'interno della vita comunitaria del Borgo di Rondine. L'iniziativa si articola in due itinerari intrecciati, pensati come spazi di ascolto e approfondimento sui grandi temi del nostro tempo: la spiritualità, il dialogo tra le fedi e la cultura politica, in un contesto globale segnato da conflitti, polarizzazioni e crisi sistemiche. Il primo percorso, "Parole di Pace", riproposto dopo la positiva esperienza della prima edizione, è un cammino spirituale che attraversa le parole della Torah, della Bibbia e del Corano, in dialogo con voci autorevoli delle diverse tradizioni religiose.
Rondine apre il nuovo ciclo di incontri e fa "Domande alla Politica"
Rondine Cittadella della Pace inaugura l’edizione 2026 di “I Giovedì di Rondine”, un ciclo di incontri dedicati al dialogo e al confronto con la politica.
