I Giovedì di Rondine un ciclo di incontri dedicati al dialogo

Questa sera prende il via l’edizione 2026 de “I Giovedì di Rondine” ad Arezzo. Per i prossimi mesi, il ciclo di incontri inviterà i partecipanti a confrontarsi e condividere idee all’interno della comunità del Borgo di Rondine. L’obiettivo è creare un momento di dialogo aperto e diretto, con incontri che si terranno ogni giovedì fino a maggio.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – A Rondine Cittadella della Pace arriva l’edizione 2026 de “I Giovedì di Rondine”, un ciclo di incontri che, fino a maggio, invita il pubblico a vivere un’esperienza di dialogo, confronto e condivisione all’interno della vita comunitaria del Borgo di Rondine. L’iniziativa si articola in due itinerari intrecciati, pensati come spazi di ascolto e approfondimento sui grandi temi del nostro tempo: la spiritualità, il dialogo tra le fedi e la cultura politica, in un contesto globale segnato da conflitti, polarizzazioni e crisi sistemiche. Il primo percorso, “Parole di Pace”, riproposto dopo la positiva esperienza della prima edizione, è un cammino spirituale che attraversa le parole della Torah, della Bibbia e del Corano, in dialogo con voci autorevoli delle diverse tradizioni religiose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Rondine Cittadella della Pace

