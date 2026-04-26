Pronto soccorso e Cau tempi di risposta troppo lunghi | Oltre 27.000 bolognesi rinunciano alla visita

A Bologna, più di 27.000 persone si sono allontanate dai Pronto soccorso e dai centri di ascolto dell'emergenza sanitaria prima di ricevere assistenza o che le proprie cartelle cliniche fossero ultimate. La cifra riguarda cittadini che hanno preferito lasciare gli ambulatori senza aver ricevuto il trattamento previsto, evidenziando problemi legati ai tempi di risposta e all’accesso alle cure.

Bologna, 26 aprile 2026 – Oltre 27.000 bolognesi hanno abbandonato i Pronto soccorso e i Cau della città prima di essere visitati dal medico o prima della chiusura della cartella clinica. Quelli che rinunciano a incontrare i professionisti, nel 2025, sono stati 23.302 mentre quelli che non hanno atteso la diagnosi sono 3.995. I numeri sono forniti dalla Regione al gruppo di Forza Italia che ne ha fatto richiesta, avendo osservato il fenomeno. Forza Italia: “Nel 2025 27mila abbandoni tra Bologna e provincia”. “Nei Pronto soccorso e nei Cau, tra la città e la provincia bolognese, nel 2025 ci sono stati oltre 27.000 abbandoni e gli accessi sono ai livelli pre-pandemia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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