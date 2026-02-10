Fotografia drammatica | costi troppo alti e tempi di attesa lunghi 560mila toscani rinunciano alle cure

Firenze, 10 febbraio 2026 – Più di mezzo milione di toscani hanno abbandonato le cure nel 2025. I motivi principali sono i costi troppo alti e le lunghe attese. La situazione si fa sempre più difficile per chi cerca assistenza sanitaria nella regione.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Costi troppo elevati o tempi di attesa troppo lunghi. Sono questi i motivi per cui 560mila toscani hanno rinunciato alle cure nel 2025. E’ quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research, che ha posto l’attenzione anche sul fenomeno delle “ liste d’attesa chiuse ”, vale a dire l’ assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui hanno dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, più di 2 pazienti su 3. I toscani rinunciano soprattutto a visite specialistiche o terapie, seguite da esami di approfondimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In Lombardia, nel 2025, più di 2 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle cure mediche.

