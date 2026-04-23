Pronto soccorso tempi d’attesa troppo lunghi

Qualche giorno fa sono andato al pronto soccorso di un ospedale per accompagnare mia moglie che non stava bene. Ho dovuto attendere diverse ore prima di poter parlare con un medico, e durante l’attesa i tempi sono risultati molto lunghi. La situazione ha richiesto pazienza e ha evidenziato come le lunghe attese possano influenzare l’esperienza dei pazienti in pronto soccorso.

Giorni fa mi sono recato al pronto soccorso dell’ ospedale Maggiore per accompagnare mia moglie che stava poco bene. Siamo entrati tra le 12.30 e le 13 in ospedale e alle ore 21,45 stavamo ancora aspettando il responso di una Tac poi arrivata. Mi sembra un po’ eccessivo che una persona vada al Pronto soccorso di un ospedale efficiente e debba rimanere in attesa lì dentro minimo otto ore per aspettare un responso? Alfio Chiarenza Risponde Beppe Boni Ne stanno provando di tutti i colori per migliorare i tempi di attesa al Pronto soccorso degli ospedali, ma ci sono giorni e notti in cui l’impresa sembra impossibile. Per Bologna, ma non solo, è un problema antico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Everyone left the CEO for dead in the mine,but his lucky daughter waited calmly for his safe return! Notizie correlate Fotografia drammatica: costi troppo alti e tempi di attesa lunghi, 560mila toscani rinunciano alle cureFirenze, 10 febbraio 2026 – Costi troppo elevati o tempi di attesa troppo lunghi. Tempi di attesa ancora lunghi: passaggio a livello sotto accusaIl problema dei passaggi a livello, così come in realtà in molti centri della Lomellina, Vigevano primo fra tutti, è tema di confronto anche a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Lavori non più rinviabili al pronto soccorso del Policlinico: Possibili disagi per i tempi di attesa; Pronto soccorso senza personale, nella Asl Roma 2 concorso per nuovi medici: le strutture da potenziare; Liguria, nuovo modello organizzativo per i Pronto Soccorso: tempi di attesa sotto le 8 ore per il 90% dei pazienti. Pronto soccorso, tempi d’attesa troppo lunghiNe stanno provando di tutti i colori per migliorare i tempi di attesa al Pronto soccorso degli ospedali, ma ci sono giorni e notti in cui l’impresa sembra impossibile. Per Bologna, ma non solo, è un ... ilrestodelcarlino.it Sanità Ravenna: in arrivo una nuova app per monitorare le liste d’attesa. Il nuovo Pronto Soccorso inaugura a maggioMaggiore chiarezza sui tempi di accesso alle prestazioni e uno strumento che permetta ai cittadini di sapere facilmente quanto dovranno attendere prima di ... ravennanotizie.it Partono i lavori della Fase 0 per il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Molinette, dopo oltre 15 anni di attesa e in linea con il cronoprogramma presentato lo scorso dicembre. Il progetto garantirà la piena operatività del Pronto Soccorso per tutta la durat - facebook.com facebook