Pronto soccorso e Cau FI | In troppi andati via prima della diagnosi

Nel 2025, nei Pronto soccorso e nei Centri di assistenza dell'area di Modena si sono verificati circa 19.800 casi di persone che sono andate via prima di ricevere una diagnosi. Il numero di accessi a queste strutture è risultato molto più alto rispetto ai dati registrati prima della pandemia, evidenziando un aumento generale degli interventi di emergenza e di assistenza sanitaria nella zona.

Nei Pronto soccorso e nei Cau della provincia di Modena nel 2025 sono stati registrati 19.816 abbandoni (persone andate via senza aspettare la diagnosi, ndr) e gli accessi sono stati nettamente superiori ai livelli prepandemia. È il risultato molto deludente dell’attuale riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza da parte della Regione. L’attacco è del consigliere regionale Pietro Vignali che commenta i dati dello scorso anno. "Nel dettaglio, 17.884 pazienti hanno abbandonato i Pronto soccorso prima della conclusione del percorso di diagnosi e cura e 1.932 hanno lasciato i Cau". Complessivamente "nel 2025 si registrano 368.374 accessi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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