Pronto soccorso e Cau Vignali FI | A Ravenna 12mila abbandoni da parte dei pazienti nel 2025

Nel corso del 2025, nei Pronto Soccorso e nei Centri di Assistenza Urgente della provincia di Ravenna si sono verificati più di 12.000 casi di pazienti che hanno lasciato i servizi prima di essere assistiti. Gli accessi a questi servizi sono aumentati rispetto ai livelli registrati prima della pandemia, secondo quanto dichiarato da un rappresentante politico locale.

“Nei Pronto Soccorso e Cau della provincia di Ravenna nel 2025 ci sono stati oltre 12.000 abbandoni e gli accessi sono nettamente al di sopra dei livelli pre-pandemia. È il risultato molto deludente della riorganizzazione dell’emergenza urgenza”. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Forza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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