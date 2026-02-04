Carenza di medici l' assessora | Mancano 9 risorse al Pronto soccorso e ancora troppi accessi rispetto al Cau

Da ravennatoday.it 4 feb 2026

La carenza di medici nel Pronto soccorso della Romagna lascia i pazienti in attesa. L'assessora conferma che mancano ancora nove risorse e che i numeri degli accessi sono troppo alti rispetto al Cau. La situazione, a parte Cesena, rende difficile reclutare medici e migliorare i collegamenti con il centro di riferimento.

Mancanza di personale e collegamenti con il Cau da perfezionare. I Pronto soccorso degli ospedali della Romagna, con l'eccezione di Cesena, sembrano poco 'appetibili' per i professionisti. Si giustifica anche così la cronica carenza di personale, nell'ambito di un fenomeno che interessa tutta.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

