La Procura di Milano ha avviato un’indagine su diverse partite di Serie A. Tra gli aspetti al centro delle verifiche c’è il ruolo del designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi. Quest’ultimo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di “concorso in frode sportiva”. La situazione riguarda le partite delle ultime stagioni e si inserisce in un quadro di controlli più ampi.

Calciopoli, a volte ritornano. Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per «concorso in frode sportiva». Il 24 aprile – riferisce l’agenzia di stampa Agi, che ha diffuso la notizia – gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. Scrive il Corriere della Sera che l’inchiesta cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato attorno alla quale si dipanò la trama di «Calciopoli» culminata con la retrocessione in serie B della Juventus.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Torna Calciopoli? La Procura di Milano indaga su molte partite di Serie A

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