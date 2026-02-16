Inter Juventus Comolli e Chiellini entrano nel mirino della Procura | cosa rischiano i due dirigenti bianconeri
La Procura Federale ha aperto un’indagine su Comolli e Chiellini dopo le dichiarazioni rivolte all’arbitro La Penna durante la partita tra Inter e Juventus. La causa sono le frasi aggressive pronunciate dai due dirigenti, che hanno attirato l’attenzione delle autorità sportive. In particolare, Comolli e Chiellini rischiano sanzioni per aver messo in discussione l’integrità dell’arbitro, mettendo in discussione la correttezza del match.
Inter News 24 Inter Juventus, Comolli e Chiellini al centro dell’inchiesta della Procura Federale dopo le parole rivolte all’arbitro La Penna. Il clima del Derby d’Italia è degenerato nel tunnel degli spogliatoi, trasformando San Siro in una vera e propria arena. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, la tensione accumulata per l’espulsione di Kalulu e il caso Bastoni è esplosa durante l’intervallo, coinvolgendo i vertici societari. Al centro dell’inchiesta della Procura Federale ci sono Giorgio Chiellini e Damien Comolli: i due dirigenti della Juventus rischierebbero pesanti inibizioni per aver rivolto frasi irriguardose all’arbitro La Penna. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Juve, il tunnel per gli spogliatoi diventa un ring: il parapiglia su La Penna nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti
L’incidente tra Inter e Juventus, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro, ha coinvolto l’arbitro La Penna e ha portato la Procura a indagare sui dirigenti presenti.
Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni
Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver rivolto parole dure all'arbitro La Penna durante il match tra Juventus e Inter.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juventus | Le parole di Damien Comolli; Le dure parole di Chiellini a Sky dopo Inter-Juventus; Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna; Comolli, sfuriata tremenda con La Penna! Spalletti lo trascina via: cosa è successo.
Il caos nel tunnel di Inter-Juve con l'arbitro La Penna: cosa rischiano Comolli, Chiellini e SpallettiIl caos tra i dirigenti della Juve e La Penna con il tecnico dei bianconeri che prova a fare da paciere: le sceneggiate finire non solo sul referto dell'arbitro ma anche in quello della Procura federa ... corrieredellosport.it
Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it
ITALIA-MONDO | Lo scrittore attacca il sistema calcio dopo Inter-Juventus, cita provvedimenti giudiziari legati alla 'Ndrangheta e denuncia ombre su trasparenza e legalità - facebook.com facebook
Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC x.com