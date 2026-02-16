Inter Juventus Comolli e Chiellini entrano nel mirino della Procura | cosa rischiano i due dirigenti bianconeri

La Procura Federale ha aperto un’indagine su Comolli e Chiellini dopo le dichiarazioni rivolte all’arbitro La Penna durante la partita tra Inter e Juventus. La causa sono le frasi aggressive pronunciate dai due dirigenti, che hanno attirato l’attenzione delle autorità sportive. In particolare, Comolli e Chiellini rischiano sanzioni per aver messo in discussione l’integrità dell’arbitro, mettendo in discussione la correttezza del match.

Inter News 24 Inter Juventus, Comolli e Chiellini al centro dell’inchiesta della Procura Federale dopo le parole rivolte all’arbitro La Penna. Il clima del Derby d’Italia è degenerato nel tunnel degli spogliatoi, trasformando San Siro in una vera e propria arena. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, la tensione accumulata per l’espulsione di Kalulu e il caso Bastoni è esplosa durante l’intervallo, coinvolgendo i vertici societari. Al centro dell’inchiesta della Procura Federale ci sono Giorgio Chiellini e Damien Comolli: i due dirigenti della Juventus rischierebbero pesanti inibizioni per aver rivolto frasi irriguardose all’arbitro La Penna. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’incidente tra Inter e Juventus, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro, ha coinvolto l’arbitro La Penna e ha portato la Procura a indagare sui dirigenti presenti.

