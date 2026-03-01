Pronostico Girona-Celta Vigo | segnano entrambe

Domenica si gioca la partita tra Girona e Celta Vigo, valida per la ventiseiesima giornata della Liga. La sfida si svolge in un match molto atteso, con entrambe le squadre che cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e il pronostico indica che entrambe le squadre potrebbero segnare durante l'incontro. La partita sarà visibile in diretta.

Girona-Celta Vigo è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Stanno scalando la classifica Girona e Celta Vigo. Stanno bene. Soprattutto gli ospiti arrivano a questo match forti del sesto posto in classifica che vorrebbe dire zona Europa il prossimo anno. Tre vittorie di fila – tra le quali quelle europee per i baschi – non sono un bottino che no si può non mettere sotto osservazione. Ma il Girona in casa due settimane fa ha battuto il Barcellona. Mica male. E in generale nelle ultime cinque uscite ha piazzato quattro risultati utili che hanno permesso a questa truppa di essere fuori dalla zona rossa della classifica abitata per molto tempo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

