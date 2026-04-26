Pronostico rispettato l' ugandese Victor Kwemboi trionfa nella Maratona di Padova

L'ugandese Victor Kwemboi ha vinto la Maratona di Padova, confermando le aspettative della vigilia. In passato si era piazzato terzo nella mezza maratona due anni fa e secondo nel 2025 sui 42 chilometri. Quest’anno ha migliorato il suo record personale e ha concluso la gara in prima posizione.