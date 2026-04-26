Pronostico rispettato l' ugandese Victor Kwemboi trionfa nella Maratona di Padova

Da padovaoggi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ugandese Victor Kwemboi ha vinto la Maratona di Padova, confermando le aspettative della vigilia. In passato si era piazzato terzo nella mezza maratona due anni fa e secondo nel 2025 sui 42 chilometri. Quest’anno ha migliorato il suo record personale e ha concluso la gara in prima posizione.

Favorito alla vigilia, non ha tradito. Terzo due anni fa nella mezza, secondo nel 2025 sui 42 km, primo quest’anno, e col personale. Il “cursus honorum” di Victor Kwemboi alla Padova Marathon raggiunge il punto più alto nell’edizione dei record. Perché sì, l’atleta ugandese si prende la copertina.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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