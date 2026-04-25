Maratona al via | l' ugandese Viktor Kwemboi il favorito della vigilia

Domani si svolgerà la 2026 edizione della Padova Marathon, con partenza alle 8,30 dall’area dello stadio Euganeo. L’evento include anche una mezza maratona, che prenderà il via poco prima. Alla vigilia, l’Expo Village ha accolto i principali atleti in gara, tra cui un maratoneta ugandese considerato il favorito della giornata. Sono presenti rappresentanti di diverse nazioni pronti a sfidarsi lungo i percorsi all’interno della città.

Ci siamo. Tutto è pronto per l’edizione 2026 di Padova Marathon, in programma domani 26 aprile. Alla vigilia dell’evento l’Expo Village ha ospitato i top runners, pronti a sfidarsi nella prova principale, al via alle 8,30 dall’area dello stadio Euganeo, e nella mezza maratona, che scatterà da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Maratona al via: l'ugandese Viktor Kwemboi il favorito della vigiliaLa partenza è fissato per domani 26 aprile alle 8,30 dall’area dello stadio Euganeo. Per i partecipanti alla mezza, lo start è ad Abano Terme alle 9,45. maratona, che scatterà da Abano Terme, alle 9 ... padovaoggi.it