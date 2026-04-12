LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, sono stati assegnati diversi premi e medaglie, con un risultato importante nella mezza maratona maschile. Fortunato ha vinto la gara, mentre le atlete favorite provenivano da Perù, Spagna e Ucraina. La competizione si è svolta sotto la pioggia, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite una diretta online.