LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Fortunato trionfa nella mezza maratona! Pioggia di medaglie per l’Italia
Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, sono stati assegnati diversi premi e medaglie, con un risultato importante nella mezza maratona maschile. Fortunato ha vinto la gara, mentre le atlete favorite provenivano da Perù, Spagna e Ucraina. La competizione si è svolta sotto la pioggia, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite una diretta online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Le favorite della gara sono la peruviana Kimberly Garcia Leon, la spagnola Antia Chamosa e l’ucraina Lyudmila Olyanovska. Proveranno a giocarsi le medaglie anche el cinesi Haiying Ji e Na Guo. 17.46 Saranno cinque le italiane al via della mezza maratona femminile: Nicole Colombi, Michelle Cantò, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi. 17.43 Non sono finite qui le emozioni con questa giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre: tra pochi minuti inizierà la mezza maratona femminile, gara che chiuderà il programma. 17.40: nella gara a squadre della mezza maratona maschile oro per il Giappone, argento per la Spagna, bronzo per la Cina 17.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Fortunato protagonista nella mezza! Pioggia di medaglie azzurre, argenti per uomini e donne. Oro U20 uomini
Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: pioggia di medaglie azzurre! Oro per le donne e le U20! Argenti per uomini e gli U20. Mezza maratona alle 16.05