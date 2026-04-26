Pronostico Paris FC-Lille | la Champions è troppo importante

La partita tra Paris FC e Lille si disputa domenica nella trentunesima giornata di Ligue 1. L'incontro verrà trasmesso in diretta televisiva e sarà seguito da notizie, statistiche e probabili formazioni. La sfida si svolge in un momento in cui la qualificazione alla Champions League rappresenta un obiettivo fondamentale per entrambe le squadre.

Paris FC-Lille è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Dopo otto risultati utili di fila, grazie anche ai gol e agli assist di Ciro Immobile, il Paris FC ha conquistato la salvezza e adesso vuole chiudere nel migliore dei modi la propria stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ospiti, quarti in classifica, con una vittoria potrebbero agganciare al terzo posto il Lione e quindi sperare per questo finale di annata anche di andare direttamente in Champions League. Pure il Lille arriva a questo match con degli ottimi risultati: parliamo di tre vittorie e un pareggio – con una sola rete subita – che mette in evidenza i valori difensivi, ma non solo, di questa squadra.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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