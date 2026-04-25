Paris FC-Lille domenica 26 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:15 si tiene la partita tra Paris FC e Lille. Il Paris FC, grazie alla vittoria di Metz, ha raggiunto la salvezza matematica con quattro turni di anticipo e ora si prepara ad affrontare la gara contro il Lille, guidato dall’allenatore Genesio. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici sono stati aperti dagli esperti del settore.

La vittoria di Metz ha sancito la matematica salvezza del Paris FC di Koumbouarè con ben 4 turni di anticipo, e adesso i parisiens possono vivere alla giornata a partire dalla sfida odierna contro il Lille di Genesio. Una vittoria arrivata nel finale quella del Saint Symphorien, contro un avversario volenteroso ma con evidenti limiti tecnici, e che rappresenta l’ottavo risultato utile consecutivo. Il tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris FC-Lille (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Lorient-Paris FC (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiLa sconfitta di Tolosa fa dire addio ai sogni di gloria del Lorient, che quest’oggi affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. Metz-Paris FC (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDopo aver schiantato il Monaco nell’ultimo turno il Paris FC di Koumbouarè è ad un passo dalla salvezza e la matematica potrebbe arrivare già oggi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 'Faccio giocare più italiani io che Milan e Juve, per questo gli Azzurri non vanno al mondiale'; Lille regresa al podio y Kombouaré impulsa al Paris FC en la J29; PARIS FC - LILLE : Ligue 1, 31ª giornata; Paris FC - classifica, stato di forma e prossimo avversario. Coppa di Francia: il Paris FC elimina il Psg, fuori anche Angers, Lille, Metz e NantesBen 14 partite in due giorni per aprire questi sedicesimi di finale di Coupe de France. Le prime 8 partite si disputano tutte il sabato e la competizione vede subito uno scontro diretto tra squadre di ... sport.quotidiano.net Romeo & Juliet @Nicola Di Vico @Paris Opera Ballet @OnP Sebastian Deka - facebook.com facebook