Venerdì si disputa la partita tra Paris FC e Monaco, valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà accompagnato da notizie, statistiche e probabili formazioni. Questo confronto tra le due squadre si inserisce in un turno che promette di offrire spunti interessanti per gli appassionati di calcio.

Paris FC-Monaco è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Paris FC e Monaco stanno bene, ed è evidente. Parliamo di due club che hanno ingranato la marcia giusta e che vogliono raggiungere il prima possibile il loro obiettivo. Per quanto riguarda il tempo è assai più semplice per i padroni di casa – adesso lontani nove punti dalla zona rossa e quindi ormai al sicuro – mentre i monegaschi, che hanno accelerato solamente nell’ultimo periodo, per entrare nelle prime tre (garantito l’accesso alla fase a girone unico) devono lottare fino alla fine. Ma hanno i mezzi e le qualità tecniche per riuscire a farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Paris FC-Monaco: stavolta la serie si interrompe

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