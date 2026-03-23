Arsenal-Chelsea è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico L’Arsenal è campione in carica. Ha una squadra di tutto rispetto. E vuole continuare a stupire. Diciamo che ha buone possibilità, almeno per quanto riguarda il match d’andata, di mettere la testa davanti. Le Gunners hanno qualità importanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è da dire che il Chelsea nel corso degli ultimi anni ha alzato il proprio livello in maniera sensibile e si candida ad essere la mina vagante di questa competizione. Le Blues sognano il passaggio del turno, anche se c’è la netta sensazione che nella sfida di ritorno in programma in casa, dovranno ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Chelsea: il derby ha un padrone

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Il mio pronostico in base a quello che hanno determinato i sorteggi degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. I quarti di finale per me saranno i seguenti PSG - Liverpool Real Madrid - Bayern Monaco Barcellona - Atletico Madrid Bodo Glimt - Arsenal Semifin facebook