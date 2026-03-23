Il primo turno delle elezioni amministrative in Francia ha offerto una fotografia nitida delle tensioni politiche che accompagneranno il Paese verso le presidenziali del 2027. I risultati nei 35mila comuni al voto mostrano un indebolimento della coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, a favore di una polarizzazione tra la destra radicale del Rassemblement National (RN) e le diverse anime della sinistra. Il Rassemblement National ha ottenuto una vittoria significativa a Perpignan, dove il sindaco uscente Louis Aliot è stato confermato già al primo turno, consolidando l’unica grande città finora governata dal partito di Marine Le Pen. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elezioni in Francia, Parigi e Marsiglia restano socialiste e Nizza all’estrema destra

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Nell’attesa, arriva una gran bella notizia. A Parigi ha appena vinto le elezioni le elezioni municipali il candidato socialista Emmanuel Grégoire, sconfiggendo al ballottaggio col 53% a 38% (secondo le stime più accreditate) la candidata repubblicana Rachida facebook