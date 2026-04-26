Il match tra Stefanos Tsitsipas e Daniel Merida Aguilar si svolgerà sul campo intitolato a Arantxa Sanchez a Madrid, con inizio previsto per le 12:30. La partita rappresenta uno degli appuntamenti del torneo in corso, con entrambi i giocatori pronti a scendere in campo. Le quote e il pronostico non sono ancora stati ufficializzati, ma l’incontro attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis.

La sfida tra Stefanos Tsitsipas e Daniel Merida Aguilar si giocherà sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez intorno alle ore 12:30. Il greco ha conquistato una delle migliori vittorie dell’anno con una prestazione dominante contro Alexander Bublik, battuto per 6-2 7-5. Vena ritrovata o solo un lampo di quello che nei suoi anni migliori è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Stefanos Tsitsipas – Daniel Merida Aguilar, Madrid 27-04-2026

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