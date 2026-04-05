Nel primo pomeriggio di Pasquetta si terrà un incontro di tennis sul campo intitolato a Ranieri III tra Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas. La partita si svolgerà nel torneo di Monte Carlo, con le quote e i pronostici già disponibili. Entrambi i giocatori si preparano a scendere in campo per un match che attirerà l'attenzione degli appassionati di questa disciplina.

Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nel pomeriggio di Pasquetta sul campo intitolato a Ranieri III. Non è match facile da leggere ma la presenza del tre volte vincitore di questo torneo non può passare inosservata. L’argentino ha ben impressionato a Miami, raggiungendo i quarti di finale per il secondo anno consecutivo. Nulla ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo 06-04-2026

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