Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo Monaco 17-04-2026

Il 17 aprile 2026, a Monaco, si svolgerà un incontro di tennis tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. La partita è programmata subito dopo il confronto tra Cobolli e prima di un altro match tra Shelton e Fonseca. La sfida tra i due giocatori è stata inclusa nel programma del torneo e le quote di scommessa sono state pubblicate.

Alexander Zverev e Francisco Cerundolo scenderanno in campo subito dopo la fine del match di Cobolli e prima dell’attesissima sfida tra Shelton e Fonseca. Nel turno precedente, il tedesco, semifinalista a Monte Carlo, ha trionfato con un netto 6-1 6-2 su Gabriel Diallo, mentre l’argentino ha fatto la stessa cosa contro Botic van de Zandschulp. Per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo, Monaco 17-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo, Australian Open 25-01-2026Alexander Zverev e Francisco Cerundolo chiuderanno il programma sulla John Cain Arena intorno alle sette del mattino italiane ma si potrebbe anche... Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo 06-04-2026Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nel pomeriggio di Pasquetta sul campo intitolato a Ranieri III. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostico Sinner-Zverev oggi, quote e dove vedere la semifinale Masters 1000 Montecarlo; Pronostici tennis oggi 10/4/2026: quote Atp Monte Carlo; Pronostico Alexander Sverev – Jannik Sinner – 11 aprile 2026 – Semifinale Montecarlo; Pronostici tennis oggi 11/4/2026: quote Atp Monte Carlo. Zverev, il fortino di Monaco assediato da Kecmanovic: il serbo punta all'impresaAlexander Zverev favorito sul rosso di Monaco contro Miomir Kecmanovic: sfida in programma lunedì 13 aprile alle 08:00 ... it.blastingnews.com Sinner sfida Zverev per la finale di Montecarlo: orario, canale TV e pronostico aggiornatoSinner a Montecarlo e Italia femminile a Velletri: due finali nel mirino Chi: Jannik Sinner, Alexander Zverev, la nazionale italiana femminile con Jas ... assodigitale.it Jannik Sinner è diventato l’incubo di Alexander Zverev, che con il tennista italiano ha perso otto partite consecutive. Sinner lo ha sconfitto nelle tre semifinali giocate nel 2026 facebook Jannik Sinner batte Alexander Zverev nella prima semifinale del Master 1000 di Montecarlo. L'altoatesino si impone in 1 ora e 22 minuti sul tedesco, numero 3 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4. In finale, dove potrà riconquistare la vetta della classifica A x.com