Pronostico e quote Alexander Zverev – Francisco Cerundolo Monaco 17-04-2026

Da infobetting.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile 2026, a Monaco, si svolgerà un incontro di tennis tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. La partita è programmata subito dopo il confronto tra Cobolli e prima di un altro match tra Shelton e Fonseca. La sfida tra i due giocatori è stata inclusa nel programma del torneo e le quote di scommessa sono state pubblicate.

Alexander Zverev e Francisco Cerundolo scenderanno in campo subito dopo la fine del match di Cobolli e prima dell’attesissima sfida tra Shelton e Fonseca. Nel turno precedente, il tedesco, semifinalista a Monte Carlo, ha trionfato con un netto 6-1 6-2 su Gabriel Diallo, mentre l’argentino ha fatto la stessa cosa contro Botic van de Zandschulp. Per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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