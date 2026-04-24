Pronostico e quote Juan Manuel Cerundolo – Luciano Darderi Madrid 25-04-2026

Oggi a Madrid, sul campo numero 5, si terrà un incontro tra Juan Manuel Cerundolo e Luciano Darderi. La partita è prevista tra le 12:30 e le 13:00. Entrambi i giocatori sono in campo per affrontarsi in una sfida di tennis. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l'evento.

Juan Manuel Cerundolo e Luciano Darderi si daranno battaglia sul campo numero 5 intorno alle 12:30-13:00. Il fratello minore di Francisco, che sarà impegnato proprio nel match precedente a questo, ha superato il primo turno battendo Daniel Altmaier con un doppio 6-4 e spera di ripetere il risultato di un paio di mesi a Rio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Juan Manuel Cerundolo – Luciano Darderi, Madrid 25-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Luciano Darderi – Marco Trungelliti, semifinale Marrakech 04-04-2026Luciano Darderi e Marco Trungelliti daranno vita alla prima semifinal del torneo marocchino alle 14:00 ora italiana. Pronostico e quote Vit Kopriva – Luciano Darderi, Monaco 15-04-2026Vit Kopriva e Luciano Darderi chiuderanno il programma sul centrale dunque presumibilmente non prima del tardo pomeriggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 23/4/2026: quote Atp Madrid; Pronostico Juan Manuel Cerundolo - Luciano Darderi - ATP Madrid; Pronostico Daniel Altmaier - Juan Manuel Cerundolo - Quote & Statistiche - 23 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Pronostico Rafael Jodar - Jesper De Jong - Quote & Statistiche - 22 aprile 2026, ATP Madrid, ATP. Quote Juan Manuel Cerundolo v Kamil MajchrzakESCLUSIVA, Salotto VAR: L’ironia la nostra forza. Siamo grandi amici, passiamo davvero troppo tempo insieme! La nostra community ci commuove. Nuovi progetti? Se la Nazionale... Ai microfoni di ... oddschecker.com Sinner-Cerundolo, Jannik sfida il tabù Parigi: il pronosticoDoppio obiettivo per Jannik negli ottavi del Master 1000 di Parigi: battere Cerundolo per accedere ai quarti e continuare la sua corsa verso il primo posto nel ranking Atp di Alcaraz. Scopriamo ... gazzetta.it