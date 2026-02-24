Pronostico e quote Francesco Passaro – Adolfo Daniel Vallejo Santiago 24-02-2026

Francesco Passaro e Adolfo Daniel Vallejo sono pronti a sfidarsi sul campo numero 1, con il match previsto per le 21:30 italiane, anche se potrebbe iniziare più tardi. Passaro, che ha vinto diverse partite questa stagione, punta a consolidare la sua posizione. Vallejo, invece, cerca di sorprendere con un gioco aggressivo. La sfida si annuncia intensa e ricca di colpi di scena. La partita si svolgerà in un’atmosfera carica di attesa.

Francesco Passaro e Adolfo Daniel Vallejo chiuderanno il programma sul campo numero 1, dunque intorno alle ore 21:30 italiane ma è probabile che si vada oltre. L’italiano è entrato in tabellone grazie a una wild card che il torneo cileno gli ha concesso per la seconda volta dopo quella del 2024 che però non seppe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Francesco Passaro, Rio de Janeiro 19-02-2026Alejandro Tabilo ha battuto Emilio Nava nel primo turno del torneo di Rio de Janeiro il 19 febbraio 2026, grazie a una prestazione solida che gli ha permesso di vincere facilmente per 6-3, 6-3 in poco più di un’ora.

Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Alex Barrena, Santiago 23-02-2026Andrea Pellegrino e Alex Barrena si sfideranno sul campo intitolato a Jaime Fillol, a causa della presenza di condizioni climatiche avverse che hanno spostato l’orario.

AGGIORNAMENTI ITALIANI A Rio passano il primo turno Matteo Berrettini e Francesco Passaro entrambi in due set. A sorpresa viene eliminato la testa di serie n.2 il nostro Luciano Darderi, che dopo aver perso domenica la finale a Buenos Aires da Francisco - facebook.com facebook

Gran vittoria di Francesco Passaro! L'azzurro, ripescato come Lucky Loser, batte in due set Dino Prizmic e accede agli ottavi nell'ATP500 di Rio. Se la vedrà ora con Alejadro Tabilo! x.com