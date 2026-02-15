Calcio femminile | mezzo passo falso per Roma e Juve in Serie A L’Inter ne approfitta

La Roma ha pareggiato 2-2 contro il Napoli al Tre Fontane, un risultato che mette a rischio la sua posizione in classifica, mentre la Juventus ha perso punti in casa contro il Milan. La partita tra le giallorosse e le partenopee è finita con un pareggio che complica la corsa delle romane, lasciando spazio all’Inter, che ora si avvicina a soli tre punti di distanza. La giornata di campionato ha visto anche la Juve subire una sconfitta che rallenta il suo cammino verso la vetta.

Una domenica importante per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione del quattordicesimo turno infatti la Roma ha frenato la sua corsa venendo fermata al Tre Fontane contro il Napoli per 2-2 e ritrovandosi seriamente tallonata dal'Inter, adesso a -3. Davvero accesissima la disputa tra la capolista e le partenopee, specie nella prima frazione. Sono le giallorosse a partire con il piede giusto, portandosi avanti al 22' a seguito di una buona ripartenza orchestrata da Dragoni, la quale scambia con Dorsin, autrice di un sinistro che si insacca in rete. Quattro minuti dopo le capitoline prendono il largo affidandosi a Giugliano, brava a battere Beretta con un destro da fuori area scaturito da un calcio d'angolo.