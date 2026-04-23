Nella trentaseiesima giornata di Serie B, Monza e Modena si affrontano in una sfida che può influenzare le posizioni in classifica. Il Monza, dopo aver vinto in trasferta contro la Sampdoria, si mantiene vicino alle prime posizioni e cerca di consolidare la propria posizione. La partita sarà visibile in tv e streaming, con le formazioni che si preparano a scendere in campo in un match senza margine di errore per entrambe le squadre.

Monza-Modena è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La vittoria sul campo della Sampdoria ha permesso al Monza di rimanere agganciato al treno diretto per la Serie A. Il Venezia, primo in classifica, ha tre punti in più, il Frosinone invece ne ha 72, proprio come la squadra di Bianco. Tre giornate al termine del campionato e nessuno in questo momento si può permettere passi falsi. Figuriamoci una squadra che ha fatto un campionato importante, che ha una rosa grossa, e che punta alla promozione diretta. Senza il Frosinone, che sta overperformando in questo campionato, parleremmo già quasi di promozione, e invece i lombardi se la devono giocare fino all’ultimo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Monza-Modena: nessun passo falso

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